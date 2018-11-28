Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çalışmalar sona geliyor

İzmit Belediyesi tarafından Bakırcılar Çarşısı'nda bir süre önce başlatılan cephe iyileştirme çalışmalarında sona gelindi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Bakırcılar Çarşısı'na giderek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki vatandaşlar ve esnaflarla da görüşüp sohbet eden Başkan Doğan, “Burası tarihi bir çarşı. Maalesef zaman içerisinde bölgedeki yapıların görüntüsü hem yıpranıp hem de cazibeler başka bölgelere kayınca Bakırcılar Çarşısı eski hareketliliğini kaybetmişti. İzmit Belediyesi olarak bölgeye hareketlilik kazandırmak için çalışma başlattık. Etrafta görsel estetik açıdan bozukluk gösteren, boyasından, kablolarına, tentelerine kadar büyük bir değişikliğe gittik. Çalışmalar yakında bitecek. Bakırcılar Çarşısı eskisinden daha iyi oldu. Bu çalışmalar esnafımızı da olumlu yönde etkileyecek. Bizler, şehrimizi cazibe merkezi haline getirirken esnafların da kendilerini yenilemesi gerekiyor” dedi.

İzmit Belediyesi tarafından Bakırcılar Çarşısı'ndaki cephe iyileştirme çalışmaları yaklaşık 300 bin liraya mal oluyor. Estetik Kurulca onaylanan projeye kapsamında Kapanönü Çarşısı'nı Acısu Parkı'na bağlayan tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan 31 adet yapının cepheleri iyileştiriliyor. Çalışma ile yapıların cephelerindeki sıvalar yenilenerek boyanıyor, pencerelere söve eklenip bina girişlerine tarihi görünümlü saçak eklenmekte, ahşap ve ferforjeden tanıtım tabelaları konuluyor. Aydınlatma sisteminin baştan sona yenileneceği çarşıdaki korkuluklar da boyanarak bölgeye farklı bir görünüm kazandırılıyor.