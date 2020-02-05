Tarihi çınarlar bakımdan geçiyor

Kocaeli'nin simgesi tarihi çınar ağaçlarının ömrünü uzatacak budama çalışması ve sarmaşık temizlikleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldı.

Kocaeli'nin simgelerinden olan tarihi çınar ağaçlarının bakımı ve tedavileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından titizlikle yapılıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonun aldığı karar doğrultusunda, İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde bulunan 102 tarihi çınar ağacının budama ve sarmaşık temizleme işlerini gerçekleştiriyor. Yapılan bakım ve budama çalışması ile çınar ağaçlarının, doğal süreçlerini daha rahat yaşaması amaçlanıyor.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir ekipleri, İzmit ilçesi Yürüyüş Yolu, Cumhuriyet ve Hürriyet Caddeleri'nde budama ve sarmaşık temizleme işlerine başladı. Budama çalışmaları, tarihi çınar ağaçlarının ömrünü uzatacak. Başlanan budama ve sarmaşık temizleme çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi amaçlanıyor.

Budama ve sarmaşık temizleme çalışmaları İzmit'in yanı sıra Başiskele ve Kartepe ilçesindeki Çuhane Caddesi üzerinde bulunan Çınar ağaçlarında da gerçekleştirilecek. Buradaki çalışmalar dahilinde 67 tarihi çınar ağacında budama ve sarmaşık temizleme işlemi yapılacak. Yapılacak olan işlemler ile tarihi çınar ağaçların daha sağlık olması ve ömürlerinin uzaması hedefleniyor.