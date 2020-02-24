Tarihi Eşme Roma köprüsü 2020 yatırımında

Kartepe Eşme Mahallesi Otağ Sokak Tuzlakandağı Deresi üzerinde yer alan tek gözlü Roma Köprüsü'nün korunmasını isteyen vatandaşlar durumu Kartepe Belediyesi'ne bildirdi. Yapılan inceleme sonrasında belediye tarafından kültür varlığı olarak korunması için Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne durumu bildirilen köprünün tescil edilmesi talep edildi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından köprüye ilişkin yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan rapor ve görüşmeler sonucunda tek gözlü köprünün Roma dönemi köprüsü olması dolayısıyla tescillendikten sonra Koruma Grubu 2. Grup olarak belirlenerek koruma altına alındı.

Kartepe Belediyesi tarafından Roma köprüsünün korunmasına ilişkin esaslı onarımlarının yapılması konusunda yapılan girişimler sonrasında onarım çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı 2020 yılı yatırım programına alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 14 Şubat 2020 tarihinde köprünün proje ihalesini gerçekleştirdi. Köprünün önce rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanacak sonrasında köprünün onarımı yaptırılacak.