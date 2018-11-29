Tarihi konak onarılıyor

Derince'nin Tahtalı Mahallesi'de rekonstrüksiyon çalışması süren Beş Divanlı Rıza Bey Konağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde tarihi ahşap yapıyı özgün haline göre yeniden inşa ediyor. Yapılışı Kurtuluş Savaşı yıllarına uzanan eski yapı, bugün yörede Beş Divanlı Rıza Bey Konağı adıyla biliniyor. Taş duvarlı zemin kat üstü ahşap bir kat şeklindeki konak, Rıza Bey'in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırıldı. Çalışmaları süren yapının son olarak doğrama montajı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Beş Divanlı Rıza Bey Konağı'nın iç sıva zımpara işlemi sürüyor. Tavan ahşap kaplama imalatları tamamlanırken, pasa ve profil imalatlarına başlanacak. Döşeme kaplamaları montajı da başlayan yapının, merdiven karkası yapılıyor. Yapının ayrıca iç ve dış geleneksel sıva imalatları tamamlanırken tek kat astar boya atılmış doğrama ve dış pervaz montajı yapıldı.

Yapının üstündeki kitabesine göre, konak 1892/93 yılında Rıza Bey'in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırıldı. Milli mücadele yıllarında Taşköprü yöresi ve çevresindeki Milli Müfreze'nin kurucu olan Beş Divanlı Rıza Bey, konağı karargâh olarak kullandığından konak ‘'Beş Divanlı Rıza Bey'' adını aldı.