Tarihi konaklar hayat buldu

İzmit'te tamamı Osmanlı ve 20. yüzyılın ilk döneminden kalma tarihi konaklar İzmit Belediyesi'nin çalışmaları sonucu hayat buldu.

Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar harabe ve yıkılmaya yüz tutmuş çok sayıda konak İzmit Belediyesi'nin çalışmaları sonucu restore edilerek yok olmaktan kurtarıldı. Aslına uygun olarak restore edilen konaklar, sosyal ve kültürel amaçlar için kullanılmaya başlandı. Tarihi değerlere sahip çıkmayı kendilerine görev kabul ettiklerini ifade eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Tarihimizin izlerini taşıyan atalarımızdan bizlere emanet onlarca yapı, ne yazık ki yıllarca kimisi ilgisizlikten kimisi de kasıtlı olarak yıkılarak yok olmuş. Göreve geldiğimizde ayakta zor duran tarihi değerlerimizi kurtarıp bunları gelecek nesillere bırakmak için projeler hazırladık. Zaman zaman karşılaştığımız engellere aldırmadan, yılmadan yolumuza devam ettik. Bugün bu çabalarımız sonucu bir çok tarihi yapı restore edildi. Restore edilen yapıların kapısına kilit vurulup öylece kalmasına da gönlümüz razı olmadı. Bunun için de atalarımızın hatırları bulunan bu yapıları, müze, kültür ve gençlik merkezi şeklinde değerlendirmeye başladık. O yapıların içinde yaşam olsun ki ayakta kalabilsin. Biz de bunu yaptık” dedi.

Öte yandan Veli Ahmet Mahallesi Alaca Mescit Yokuşu'nda bulunan Saatçi Ali Efendi Konağı 1774 yılında yapılan ve mimari yapısıyla dikkat çeken yapılardan biri. Uzun yıllardır kapısı kilitli duran konak Başkan Doğan göreve geldikten sonra İzmit Belediyesi'ne tahsis edildi. İzmit'e hakim bir noktada bulunan konakta haftanın yedi günü sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca Elbeyoğlu Konağı, Yeşil Konak, Basın Müzesi, Küçük Köşk, Yılmazlar Evi ve Baç Konağı da restore edilerek sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği merkezler haline geldi.