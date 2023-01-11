Tarihi milattan önceye dayanan ilçe turizme kazandırılacak

Kocaeli'nin geçmişi milattan önceye uzanan Başiskele ilçesinde "Tarih Yolu Projesi" başlatıldı. Projeyle ilçenin tarihi, kültürel mirası ve turizm destinasyonları tanıtılacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün seçim beyannamesinde yer alan "Tarih Yolu Projesi" bugün düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Uzun süredir üzerinde çalışılan proje çerçevesinde tarihi milattan önceye dayanan ve kentin ilk yerleşim alanlarından birisi olan Başiskele'deki eserler yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak. Turizme kazandırılacak tarihi eserler ise Tarihi Müze Gemi/Denizcilik Tarihi Simülasyon Merkezi, Bahçecik Amerikan Koleji, Hüseyin Kaptan Şehitliği ve Anıtı, Bahçecik Osmanlı Çeşmesi, Kurtuluş Savaşı siperleri, Servetiye Karşı Taş Camii, Servetiye Köprüsü, Servetiye Milli Mücadele Müzesi, Servetiye Milli Mücadele Anıtı, Tepecik Camii, Çuhane-i Hümayun Su Bendi, Paşadağ Kalesi olarak belirlendi.

"Başiskele'nin yolu bizim yolumuz"

Başiskele'nin köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskele'miz sahip olduğu değerleriyle oldukça zengin bir nitelikte. Doğal güzelliklerimiz eşsiz. Bugünümüzü var eden tarihimiz ise köklü. Başiskele Tarih Yolu, aslında bir proje değil. Başiskele'nin yolu bizim yolumuz. Bu yol sadece geçmişe değil, bugünden geçerek geleceğe bağlanıyor. Bu yolda babalarımız, dedelerimiz, ecdadımız, mücadele, kahramanlık, hüzün ve sevinç var. Bu topraklar nice kahramanlara şahitlik etmiş. Bu topraklarda emanetçisi ve varisi olduğumuz bir miras var. İhya edeceğimiz hikayede geleceğimiz için ilham var. Projemiz aslında bir bütünün parçası. Kocaeli'nde, Çanakkale'de, İstanbul'da, vatanın her köşesinde; Macaristan'da, Makedonya'da, Bosna'da, Tunus'ta, tarihi kökenlerimizin bulunduğu her yerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlayan ihya ve diriliş çağının bir parçası niteliğinde" diye konuştu.

Projenin tanıtım toplantısında Başkan Özlü'nün yanı sıra Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, daire başkanları ve birim müdürleri de hazır bulundu.