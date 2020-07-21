Tarihi Mimar Sinan Köprüsü restore ediliyor

Dilovası'nda bulunan tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nün restore edilmesi ile ilgili için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini açıklayan Başkan Şayir, köprünün restore edilerek yeniden Dilovası'na kazandırılacağını söyledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilderesi üzerinde bulunan ve yıllardır atıl durumda bırakılan Dilovası'nın önemli simgelerinden olan tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nün yeniden restore edilerek ilçeye kazandırılması için start verildiğini açıkladı. Önceki gün Dilovası'na gelen Kocaeli Vali Yardımcıları Osman Ekşi ve Suat Yıldız, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen, İl Müze Müdürü Serkan Gedük, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ile birlikte Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nü inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, köprünün projesinin onaylandığını ve çevre düzenlemesi ile birlikte yeniden restore edileceğini belirtti.

Restore çalışmasının kısa zamanda başlayacağını belirten Başkan Şayir, “Dilovası tarihi ve kültürel anlamda önemli bir yere sahiptir. Sanayinin arasında sıkışıp kalan Tarihi Mimar Sinan Köprümüz 600 yıllık bir geçmişe sahiptir. Adeta Dilovası'nın simgesidir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. 65 m uzunluğundaki taş köprü, üç kemerlidir. Ayaklarının ortasında boşaltma gözleri vardır. Köprünün herhangi bir bakım ve onarım görmeden zamanımıza intikal etmesi, köprünün ne kadar sağlam yapıldığını ortaya koymaktadır. Köprümüzün gelecek kuşaklara daha iyi bir şekilde kalması için başlatılan restore çalışmasında sona gelindi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından hazırlanan restore çalışması inşallah kısa sürede başlayacak ve Mimar Sinan Köprümüz eski tarihi ihtişamına kavuşmuş olacaktır” dedi.

Başkan Şayir ve beraberindekiler daha sonra yapımı başlanan tır parkı alanına giderek yapılacak olan projeyi yerinde incelediler. Başkan Şayir; yapılacak olan çalışma ile ilgili olarak Vali Yardımcıları Osman Ekşi ve Suat Yıldız ile beraberindekilere bilgiler verdi.