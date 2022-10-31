Tarihi Osmanlı hamamı restore edilecek

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan tarihi Osmanlı hamamının restorasyon çalışmaları başladı. Ecdat hatırası hamam, aslına ve fonksiyonuna uygun olarak ihya edilecek.

Ulaşlı Mahallesi'nde mülkiyeti Gölcük Belediyesi'ne ait arsada bulunan, II. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilen tarihi Osmanlı hamamının restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon ile tarihi hamam, aslına ve fonksiyonuna uygun olarak yeniden imar ve ihya edilecek.

Gölcük Belediyesi, hamamın arkeolojik kazı ve temizlik çalışmalarını Kocaeli Müze Müdürlüğü denetiminde yapmıştı. Çalışmaların ardından hamamın restorasyon ihalesi, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine uygun olarak yapıldı. İhaleyi kazanan firmaya yer teslimi sonrasında restorasyon çalışmaları başladı.

Yukarı Halıdere'deki tarihi hamam için restorasyon ihalesine çıkılacak

Öte yandan, Yukarı Halıdere'deki tarihi hamamın bulunduğu arsa da Gölcük Belediyesi tarafından satın alındı. Tarihi hamam, korunması gereken kültür varlığı olarak Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na tescil ettirildi. Yapının arkeolojik kazısı da tamamlandı. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin onaylanmasından sonra, tarihi hamam için restorasyon ihalesine çıkılacak.

Gölcük'ün tarihi değerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin tarihsel değerlerini gelecek kuşaklara aktarma çalışmalarımıza verdiği desteklerinden dolayı, Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz'a çok teşekkür ediyorum" dedi.