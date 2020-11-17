Tarihi Paşasuyu yolu spor tutkunlarına ev sahipliği yaptı

Spor Kenti İzmit sloganıyla hareket eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, bir STK'nın trekking ekibinin katılımıyla tarihi parkurda sağlık yürüyüşü düzenledi. Gölkaypark'tan başlayarak Paşasuyu'nda biten 12 km'lik parkurda yaklaşık 3.5 saat süren yürüyüşe İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü personelleri, 40 kişilik trekking ekibine, Paşasuyu mesire alanında bulunan su kemerlerinin tarihi hakkında bilgiler verdi. Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, yürüyüşün sonunda katılımcılara İzmit Belediyesi adına çeşitli ikramlarda bulundu.

Paşasuyu mesire alanının tarih boyunca İzmit'in su ihtiyacını karşılayan önemli bir yer olduğunu aktaran Ağa, “Buradaki tarihi su kemerleri geçmişte atıl bırakılmış, defineciler tarafından tahrip edilmiş ve hak ettiği değeri görmemiş. Bu alanı, yakın zamanda başlattığımız Paşasuyu Mesire Alanı Projesi ile tarihi değerlerin korunduğu, doğa ve sporun iç içe olduğu bir yere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda İzmit Belediyesi olarak, doğa ve spor bilinci yüksek gruplar ile yürüyüş organizasyonlarına başlayıp Paşasuyu Yürüyüş Parkuru'nu aktif hale getirmek istiyoruz” dedi.