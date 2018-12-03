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Tarihi silüetler Körfez'i süslüyor

Körfez Belediyesi tarafından ilçedeki geçiş ve viyadük altlarına Körfez’in değerleri resmediliyor.

Körfez Belediyesi tarafından ilçedeki geçiş ve viyadük altlarına Körfez'in değerleri resmediliyor.


Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelinde hem boyama hem de mevsimlik çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında da Hereke'de ve ilçedeki diğer geçiş noktalarında uygulanan duvar boyama çalışmaları devam ediyor. İlçe genelindeki geçitler de Körfez'in tarihi siluetleri duvarlara resmediliyor.


Çoğu noktada çalışmaların tamamlandığını belirten Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, eksik kalan bölgelerdeki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Geçitlerdeki üst tavan boyamaları ile silüetlerin daha da net ortaya çıktığını belirten yetkililer, sadece boyama değil, geçitlerdeki aydınlatma sistemlerinin de yenilendiğini belirtti.

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