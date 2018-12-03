Tarık Tufan Edebiyat Buluşması'na katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Buluşmaları kapsamında yazar Tarık Tufan, sanat, edebiyat ve sinema konularında bir söyleşi gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli şubesi tarafından düzenlenen “Edebiyat Buluşmaları” kapsamında yazar Tarık Tufan, Sanat, Edebiyat ve Sinema konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen söyleşide edebiyatseverlerle bir araya gelen yazar, senarist Tarık Tufan, kendi edebî çalışmaları ile birlikte, kültür, sanat, sinema ve edebiyat üzerine bilgiler paylaştı. Sohbet havası içinde geçen programda Tufan, katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.

İnsanların hayal ederek bir şeyler yazmaya başlaması günlük hayattan sıyrılarak yazmaya başlaması ürkütücü bir şey diyen Tarık Tufan, “İnsan gerçekliğe tahammülü kalmadığında, gerçeklik son derece acımasız bir yüzle karşısına çıkar. Gerçeklikle yüz yüze kalamadığımızda tahayyül ederiz. Rasyonel düşünmenin sınırları içerisinde gerçeklikle baş edemeyiz. Hayal ederek sebep-sonuç ilişkisinden gerçeklikten koparız. Hayal etmek bize yeni bir alan açar. Avrupa'da rönesans toplumu kökten değiştiren bir süreç. Rönesans'ın dönüştürücü gücünü sanatta görüyoruz. Sanat ve edebiyat bir toplumun tüm hayat algılarını etkilemiştir” dedi.

Edebiyatseverlerin ilgi ile takip ettiği söyleşide merak edilen konularda sorulara da cevaplar alındı. Söyleşinin sonunda yazar Tufan, kitaplarını da imzalamayı ihmal etmedi.