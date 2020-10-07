Tarımda İHA dönemi başlıyor

HEKTAŞ tarafından son 2 yıldır farklı mahsullere yönelik kalibrasyon çalışmaları yapılan ve Türkiye'nin İHA-2 statüsündeki ilk zirai ilaçlama drone'u olduğu belirtilen ‘HEKTAŞ Turna' ile tarlada sıvı bitki besleme uygulaması yapıldı.

Türkiye'nin İHA-2 statüsündeki ilk olduğu belirtilen ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tescilli zirai ilaçlama drone'u ‘HEKTAŞ Turna' ile Kocaeli'de bir üniversite gerçekleştirilen ‘Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitim Merkezi' iş birliği protokolü imza töreninin ardından, deneme parselinde bitki besleme uygulaması yapıldı. Uygulama, GPS destekli harita kullanımıyla tarla sınırına uygun olarak hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirildi.

OYAK'ın tarım hayvancılık alanında faaliyet gösteren şirketi HEKTAŞ, 2,5 metre kanat açıklığına sahip İHA-2 statüsündeki zirai ilaçlama drone'u ‘HEKTAŞ Turna' ile gereksiz bitki koruma ve bitki besleme ürünlerinin kullanımının önüne geçerek toprakları korumayı, çevre ve insan sağlığı açısından daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir tarımsal üretimin önünü açmayı hedefliyor.

Verilen bilgiye göre şirketin, 2018 yılında başlattığı ‘Tarımsal Üretimde Uzaktan Görüntüleme Sistemlerinin Millileştirilmesi Projesi' kapsamında başta buğday, ayçiçeği, çeltik, mısır, şeker pancarı ve kinoa olmak üzere farklı mahsullere yönelik bitki koruma ve bitki besleme uygulamaları gerçekleştiriyor.