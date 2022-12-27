Tarlaya giderken devrilen traktörün altında hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tarlaya giderken devrilen traktörün altında kalan 66 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Eşme Mahallesi Topağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya giden Mümin Günel (66) idaresindeki 41 SS 745 plakalı traktör devrildi. Günel'in devrilen traktörün altında kaldığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Mümin Günel'i traktörün altından çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 66 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mümin Günel'in kalp hastası olduğu öğrenildi. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.