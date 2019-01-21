Tartıştığı 3 kişiyi bıçaklayan şahıs kayıplara karıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1051/2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsa K. isimli bir vatandaş ile ismi öğrenilemeyen bir akrabası arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında İsa K. ismi öğrenilemeyen eşi ve kızı Güler D. farklı yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan baba, eşi ve kızı kanlar içinde yerde kalırken saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şahısın yakalanması için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı bölgede yapılan incelemelerde saldırgana ait olduğu tahmin edilen bir bıçak bulundu.