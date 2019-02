Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, aralarında husumet olan akrabalarına gece kulübünde silahla saldırdı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İzmit'in Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Y., Orhan C., kardeşi Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam'ın bulunduğu gece kulübüne gitti. Mekanda husumetli olduğu akrabalarını gören Sinan Y., 3 kişinin olduğu masaya giderek tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Sinan Y., yanında taşıdığı silahı çekerek 3 kişiye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam kanlar içerisinde yerde kalırken, Sinan Y. geldiği otomobille kaçtı. Gece kulübündekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Başından vurularak ağır yaralanan Abdullah Sağlam, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Sinan Y. ise, Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde kaza yaptığı aracını terk ederek kaçtı. Bir taksiye binerek uzaklaştığı tespit edilen saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.