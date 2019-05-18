Tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Saatler sonra polise teslim olan eli kanlı kocanın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 223. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal O. (37) ile eşi Özgü O. (32) arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bırakması sonrasında Cemal O. eline aldığı bıçakla Özgü O.'yu defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Özgü O. hayatını kaybederken, Cemal O. evden ayrıldı. Sabah saatlerinde Cemal O. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu.

Eve giden polis ekipleri, kadının cansız bedeniyle karşılaştı

Polis ekipleri, Cemal O.'dan aldıkları anahtarla gittikleri evde Özgü O.'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Özgü O.'nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, Cemal O.'nun ifadesinde eşini bazı akrabaları ile görüşmemesi konusunda uyardığını ve bu sebepten dolayı aralarında tartışma çıktığını iddia ettiği öğrenildi.

“İyi ki varsın sultanım”

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, eşini defalarca bıçaklayarak öldüren Cemal O.'nun 12 Mayıs tarihli sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımında eşi ile paylaştığı fotoğraflarında Anneler Günü'nü kutlayan Cemal O., “Allah'ımın verdiği en güzel en kıymetli hazinesin, benim biricik eşim Anneler Günün kutlu olsun. İyi ki iyi ki varsın sultanım” cümlelerini paylaştı.