Tartıştığı genci silahla yaralayıp kaçmıştı, yakayı ele verdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokak ortasında tartıştığı bir genci silahla yaralayarak kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Onar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen Kubilay A. (28) ile sokak üzerinde köpeğini gezdiren bir şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında getirdiği tabancayı çıkararak Kubilay A.'ya ateş etti. Merminin karın bölgesine isabet ettiği genç, kanlar içinde yere yığılırken, yanında köpeği olan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Kubilay A.'nın yaralandığını gören arkadaşı, hemen yanına koşarak kan kaybetmesin diye tampon yapmaya başladı. Kubilay A.'yı kendi aracına bindiren şahıs, yaralı arkadaşını Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vatandaşların ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparak, Kubilay A.'yı yaralayıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalandı

Ekiplerin çalışmaları neticesinde Kubilay A.'yı vurup kaçan kişinin Ö.K. (50) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, aynı gün içerisinde Ö.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ekipler tarafından ele geçirildi. Yakalanan şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edilen Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.