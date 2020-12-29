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Tartıştığı husumetlisini silahla vurdu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aralarında husumet olan 2 kişinin tartışması kanlı bitti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında husumet olan 2 kişinin tartışması kanlı bitti. Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.



Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Murat K. ile Ataberk K. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Murat K., yanında getirdiği silahını çıkarttı. Bunun üzerine Ataberk K., bölgeden uzaklaşmak isterken, Murat K. arkasından yaklaşık 7 el ateş etti. Kurşunlardan birinin bacağına isabet ettiği Ataberk K., kanlar içinde yere yığıldı. Murat K. ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın yaşandığı adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından, Ataberk K. olay yerine yakın bir noktada bulunan Atatürk Caddesi'nde suç aleti silahla birlikte yakalandı.


Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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