Tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından vurulan 27 yaşındaki kişi bir yemek şirketine ait panelvan araç içerisinde ölü ulundu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 427 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 27 yaşındaki Serhan Kaya isimli vatandaş, park halindeki bir yemek şirketine ait 41 UD 019 plakalı panelvan minibüste ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile tartışmaya başlardı. Henüz nedeni öğrenilemeyen tartışmanın büyümesi sonrasında tabancasını çıkartan şahıs, defalarca Kaya'ya ateş etti. Ateşlenen kurşunların isabet ettiği Kaya ağır yaralanırken, ismi öğrenilemeyen silahlı şahıs olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında Kaya'nın cenazesi otopsi incelemesinin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.