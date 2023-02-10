Tartıştığı şahıslardan birini bıçakla öldürdü, diğerini yaraladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, tartıştığı iki kişiden birini bıçaklayarak öldürdü, diğerini yaraladı.

Olay, 8 Şubat tarihinde Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. isimli şahıs ile M.K. ve C.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.Y., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak M.K. ve C.Y.'yi yaraladı. 2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, E.Y. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Suç aletiyle birlikte yakalandı

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, E.Y. isimli şüpheliyi yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde E.Y., aynı gün içerisinde olayı gerçekleştirdiği bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Y., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.