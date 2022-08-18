Taşköprü Yağlı Güreşleri nefesleri kesecek

Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek ve 60 başpehlivan ile toplam 600 pehlivan er meydanına çıkacak.

Körfez Belediyesi tarafından 48. Altın Kiraz Festivali çerçevesinde düzenlenen Taşköprü Yağlı Güreşleri, 21 Ağustos Pazar günü Sevindikli Mahallesi Taşköprü Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Haziran ayında yapılması planlanırken hava durumu dolayısıyla ertelenmek zorunda kalan güreşler, yine nefesleri kesecek. Taşköprü Yağlı Güreşleri'nde 60 başpehlivan, 600'den fazla da güreşçi er meydanına çıkacak.

Şampiyonlar katılacak

Son Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in de yer alacağı güreşlerde, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, İsmail Koç, Orhan Okulu, Recep Kara, son Taşköprü Yağlı Güreşleri şampiyonu Yıldıray Akın, Kırkpınar finalisti Mustafa Taş, Nedim Kara, Tanju Gemici gibi başpehlivanlar yer alacak.

Tarım fuarı ve off road gösterisi

Güreşle birlikte Sevindikli Taşköprü Er Meydanı'nın çevresinde de önce Tarım Fuarı etkinliği gerçekleştirilecek. Tarımla ilgili her şey, alanda düzenlenecek fuar ile vatandaşlarla buluşturulacak. Ayrıca saat 12.00'de güreş alanının hemen yan tarafında off road gösterisi de yapılacak.

“Şölen havasında bir güreş organizasyonunu hayata geçireceğiz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, tüm vatandaşları Taşköprü Yağlı Güreşleri'ne beklediklerini belirterek, "Güreş, kültürümüz ve inancımızdan etkilenmiş bir spor dalı. Bölgemizde de gerçekten önemli bir karşılığı var. Haziran ayında yağmur dolayısıyla ertelemek zorunda kalmıştık. Şimdi şölen havasında bir güreş organizasyonunu hayata geçireceğiz. Tüm güreş severleri Taşköprü Yağlı Güreşleri'ne bekliyoruz" dedi.