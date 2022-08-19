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Taşlama makinesinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ekiplerin taşlama makinesiyle çalışma yaptığı esnada çıkan kıvılcım yangına sebep oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ekiplerin taşlama makinesiyle çalışma yaptığı esnada çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Ağaçlık alana sıçrayan yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü.


Yangın, Gaziler Mahallesi Yumrukaya piknik alanı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda çalışma yapan ekiplerin kullandığı taşlama makinesinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Önce otları yakan kıvılcım, ardından ağaçlık alana sıçradı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, yaptıkları müdahaleyle yangını büyümeden kontrol altına aldı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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