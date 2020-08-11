İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatil yolunda otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tatilden dönen ailenin bulunduğu minibüs, otomobille çarpışarak yan yattı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tatilden dönen ailenin bulunduğu minibüs, otomobille çarpışarak yan yattı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kandıra ilçesi Şile- Ağva Yolu Selametli Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin T. idaresindeki 34 NC 9920 plakalı Citroen marka otomobil, tatilden dönen ailenin bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DAN 516 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Kazada minibüs içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen 3 kişi ile otomobil sürücüsü Metin T. yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan minibüsteki yaralılardan birisinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrası kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.