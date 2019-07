Tatilcilerin doğal yaşam parkına bıraktığı helallik notuna belediye başkanı cevap verdi:

Kocaeli'de bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam merkezi Ormanya'yı ziyaret eden gezginler, yedikleri dağ çilekleri için not bırakarak helallik istedi. Bırakılan nota sosyal medya yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, gezgincileri, birlikte çilek yemeye davet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en prestijli projelerinden biri olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Doğal yaşam parkını ziyaret eden vatandaşlar, parkın tamamını istediği şekilde gezebiliyor. Bugünde yaşam alanını ziyaret eden vatandaşlardan Ormanya'ya bir not bırakıldı. Bırakılan not kağıdında “Uzun yol yürüdük. Çok susadık ve acıktık. Sudan içtik ve 7 adet çilek yedik. Hakkınızı helal edin” yazdığını gören Ormanya yetkileri notu, "Dünyayı güzellik kurtaracak" mesajı ile sosyal medyada paylaşınca not çok sayıda beğeni aldı.

yordu. Bırakılan not kağıdına duyarsız kalmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise, “Bir daha geldiğinizde beni de arayın beraber yiyelim” cevabını verdi.