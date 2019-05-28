Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kandıra'nın yolları yaza hazır

Kocaeli Büyükşehir Beleyesi özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Kandıra'nın tatil beldelerindeki parke ve yol yapım işlerini tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolların bakım ve onarımını ihmal etmiyor. Bu kapsamda özellikle yaz döneminde tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kandıra'nın Kefken, Kerpe ve Kumcağız beldelerindeki yollar elden geçirildi. Araç sirkülasyonu, doğalgaz, su ve alt yapı gibi çalışmalardan dolayı bozulan yolların, bakım ve onarımları ile parke döşeme imalatları yapılarak yaz sezonuna hazır hale getirildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kefken Mahalle merkezinde 40 bin, Mithatpaşa Mevkiinde 12 bin ve Kovanağzı Mevkiinde 9 bin metrekare olmak üzere toplamda 61 bin metrekare parke döşeme imalatı yapıldı. Ayrıca bu üç yerde 13 bin 600 metre bordür ve 9 bin 950 metre yağmur oluğu imalatları gerçekleştirildi.

Kumcağız Mahallesi'ndeki çalışmalarda11 bin metrekare parke, 6 bin 200 metre bordür ve 5 bin 900 metre yağmur oluğu yapıldı. Kerpe Mahallesi'nde 2 bin 600 metrekare parke, 950 metre bordür ve 700 metre yağmur oluğu imalatları gerçekleştirildi. Ayrıca Kandıra ilçesinin muhtelif köylerinde 22 kilometre uzunluğunda kanal imalatı gerçekleştirildi.