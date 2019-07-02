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Tatilin keyfini yüzerek çıkarıyorlar

Körfez Belediyesi’nin bünyesindeki yüzme havuzu, yaz tatilinin keyfini çıkarmak isteyen çocuklarla dolup taşıyor.

Körfez Belediyesi'nin bünyesindeki yüzme havuzu, yaz tatilinin keyfini çıkarmak isteyen çocuklarla dolup taşıyor.


Körfez Belediyesi, ‘Yüzmek Çocuklara İyi Gelecek' sloganıyla Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda her yaştan çocuğu ağırlıyor. Özellikle okulların tatile girmesi sonrasında çocuklar havuza büyük ilgi gösterirken, eğlenerek yüzme öğrenenlerin sayısı da arttı. 05-10 yaş, 11-13 yaş ve 14 yaş üstü olmak üzere haftanın 6 günü 08.30 - 22.30 saatleri arasında kullanılan havuzda çocuklar, çeşitli oyunlar ve aktivitelerle nefes kontrolü ve yüzme becerileri kazanıyor.


Profesyonel yüzme hocaları eşliğinde her türlü filtrasyon ekipmanlarının yer aldığı ve ph-klorlamanın düzenli olarak yapıldığı modern yüzme havuzlarında doyasıya eğlenen çocuklar, renkli görüntüler de oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl bin 200 öğrencinin yüzme eğitimi aldığı havuzda bu yıl sayı bin 500'e yaklaştı. Vatandaşlar durumdan memnunken, yetkililer ilginin her geçen gün arttığını belirtiyor.

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