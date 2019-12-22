Tav?anc?l evleri restore edilecek

Dilovas? Belediye Ba?kan? Hamza ?ayir'in giri?imleri sonucunda hayata ge?irilen proje kapsam?nda Tav?anc?l'da bulunan 15 tarihi bina restore edilecek.

Dilovas? Belediye Ba?kan? Hamza ?ayir'in g?reve geldi?i g?nden beri ger?ekle?tirmek istedi?i restorasyon ?al??malar? ger?ek oluyor. Ba?kan ?ayir'in en son iki hafta ?nce ziyaret etti?i K?lt?r ve Turizm Bakanl??? yetkilileri ile yapt??? g?r??melerin sonucunda m?jdeli haber geldi. Gerekli izinlerin al?nmas?yla Tav?anc?l'da bulunan 15 tarihi binan?n restore edilmesi sa?lanacak. Konuyla ilgili a??klama yapan Ba?kan ?ayir, k?sa s?re i?erisinde restorasyon ?al??malar?n?n ba?layaca??n?n m?jdesini verdi.

Yap?lan ?al??malar ile b?lgenin turizm merkezi olmas?n? hedeflediklerini belirten ?ayir, ??l?emize g?zel projeler kazand?rmak i?in A??nd?rd???m?z Ankara ziyaretlerimiz sonras? m?jdelerimizi tek tek halk?m?zla payla??yoruz. K?lt?r ve Turizm Bakanl??? yetkilileriyle Tav?anc?l'da ki tarihi evlerimiz ile ilgili yapt???m?z g?r??meler ve sundu?umuz projeler sonras? ?nceki g?n m?jdeli haber geldi. Bakanl???m?z Tav?anc?l'?n eski tarihi dokusunu korumak ad?na mahallemizde bulunan ve kaderine terk edilen 15 tarihi evimizi restore etmek i?in sundu?umuz projemizi onaylad?. Restorasyon projeleri ?l K?lt?r M?d?rl???'ne gidecek ard?ndan da K?lt?r ve Turizm Bakanl??? evlerin restorasyonu ile ilgili start verecek. ?n?allah birka? ay i?erisinde restorasyon ?al??malar? ba?layacak ve Tav?anc?l?m?z eski tarihi ve mistik konumuna kavu?arak b?lgenin turizm merkezi olacakt?r? dedi.