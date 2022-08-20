Tavşancıl Sahil Parkı yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tavşancıl Sahil Parkı'nı yenileyerek daha sağlıklı ve güvenli bir görünüme kavuşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi parkları baştan düzenleyerek halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede büyükşehir ekipleri, Dilovası'nda bir parkı daha yenileyerek çocukların daha iyi şartlarda kullanımına sundu. Bir süre önce ilçe merkezinde bulunan Adnan Kahveci Parkı'nı yeniden dizayn eden, Eynerce Parkı'nı da inşa eden park ve bahçeler dairesi başkanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında bulunan Tavşancıl Sahil Parkı'nı da yenileyerek güzelleştirdi.

Tavşancıl Sahil Parkı'nda deforme olan kauçukları söken ekipler, mevcut zemini hijyen ve yaralanmalar açısından daha güvenli olan ‘EPDM' adlı kauçuk malzeme ile kapladı. Yenileme çalışması dahilinde 300 metrekarelik oyun alanını 600 metrekareye çıkartarak çocukların daha geniş bir alanda hoşça vakit geçirmesini sağlayan ekipler, oyun gruplarının da bakım ve onarımını yaparak, Tavşancıl Sahil Parkı'nı daha kullanışlı ve güvenli hale getirdi.