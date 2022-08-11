İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tavşantepe'de istinat duvarı çöktü

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tavşantepe Mahallesi’nde toprak kayması neticesinde çöken istinat duvarını yeniden yapıyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tavşantepe Mahallesi'nde toprak kayması neticesinde çöken istinat duvarını yeniden yapıyor.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra vatandaşlar için tehlike arz eden durumlara da anında müdahale ediyor. Ekipler, bu çerçevede Tavşantepe Mahallesi Meşe Sokak'ta toprak kayması neticesinde çöken istinat duvarına müdahale ediyor.


Bölgede çalışmalara başlayan ekipler uzunluğu 7 metre, yüksekliği 13 metre, genişliği 5 metre olan taş duvar yapımı için 510 metreküp taş kullanacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.