Tavuk yüklü tır yolu kapatınca faciaya sebep oluyordu

Kocaeli'de tavuk yüklü tır, yükünü boşaltmak için manevra yaptığı sırada yolu tamamen trafiğe kapatınca, servis midibüsü ile çarpıştı. Kazada araç içinde sıkışan servis sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Kullar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beypiliç firmasına ait 14 GH 359 plakalı tırın sürücüsü Y.G., dorsede bulunan tavukları boşaltmak için manevra yaptığı sırada yolu trafiğe kapattı. Bu sırada, Kullar Caddesi'nde seyir halinde olan H.S. yönetimindeki 41 P 9868 plakalı Efe Tur'a ait servis midibüsü, yolu tamamen kapatan tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile servis şoförü arabada sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sıkışan servis şoförü H. S.'yi arabadan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sebebiyle her iki şerit de trafiğe kapandı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak olası bir kazanın önüne geçti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.