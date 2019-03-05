Taziye çadırları dua almaya devam ediyor

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirdiği Taziye Çadırı hizmeti, cenaze yakınlarından dua almaya devam ediyor.

Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet kapsamında kolay kurulabilir 50 ve 30 kişilik iki çadır vatandaşlardan gelen talep üzerine adreslere gönderiliyor. Taziye çadırı hizmeti, özellikle yağışlı havalarda acılı ailelerin yükünü hafifletiyor. Çadırların, haftanın 7 günü ihtiyaç sahiplerinin emrinde olduğunu belirten müdürlük yetkilileri, “İzmit Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mutluluğuna da üzüntüsüne de ortak oluyoruz. 10 yıla yakın zamandır cenaze evlerine yemek hizmetimizin yanı sıra 2 yıldan beri de taziye çadırı ile vatandaşlarımızın acısına ortak olmaya çalışıyoruz. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın belediyemize telefonla ulaşmaları yeterlidir” dediler.

Öte yandan 2018 yılında 33 taziye çadırının kurulduğunu belirten yetkililer, 2019 yılında ise şimdiye kadar 6 farklı noktada kurulum gerçekleştirildiğini belirttiler. Hizmetten faydalanan vatandaşlar ise İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.