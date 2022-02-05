TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 - Manisa BŞB: 95

Türkiye Basketbol Ligi 18.
hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u normal süresi 87-87 biten maçta 101-95 mağlup etti.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Önder Yılmaz, Nihat Çetin, Benhür İrcel
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Corin Darius Henry 29, BEray Taşer, Faik Can Nurkan 2, Cihan Amasyalı 8, İbrahim Yıldırım 5, Mert Ulutaş 15, Brady Williams Skeens 27, Mehmet Oğuzhan Kızıl 10, Sertan İbrahim Sarı 5
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Manisa BŞB: Diante Levan Watkins 34, Hüseyin Akın Kandemir 11, Ahmet Fatih Cantitiz 10, Berkay Sinirlioğlu, Tolga Kaan Birer 8, Sercan Topçu 10, Mustafa Baki Görür 9, Koray Uzunhasan 4, Recep Doğrusöz, Andre Marcell Williamson 9
Başantrenör: Ceyhun Cadabak
1. Periyot: 15-23 (Manisa BŞB lehine)
Devre: 37-42 (Manisa BŞB lehine)
3. Periyot: 62-56 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
4. Periyot: 87-87