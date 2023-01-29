TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 48  Finalspor: 62

Türkiye Basketbol Ligi 17.
hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Finalspor?a 48-62 mağlup oldu.
Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Abdullah İlik, Seda Esen
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard 9, Hakan Şanlı 3, Desure Tyrone Buie 7, Burak Can Dilmaç 2, Cihan Amasyalı 4, İbrahim Yıldırım 3, Mert Ulutaş 8, Murat Erensoy 2, Mete Tekçevik 6, Eren Beyaz 4
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Finalspor: Enes Tunç, Şafak Edge 8, Faik Can Kaşıkçı 4, Ömer Sancaklı 6, Alparslan Uruk 11, Mustafa Baştürk 3, Lace Darius Dejuan Dunn 14, Ozan Yılmaz, Clint O?Brian Robinson 13, Hidayet Civan 3
Başantrenör: Berat Gök
1. Periyot: 10-21 (Finalspor lehine)
Devre: 27-30 (Finalspor lehine)
3. Periyot: 36-48 (Finalspor lehine)