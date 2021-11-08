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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 69 - TED Ankara Kolejliler: 78

Türkiye Basketbol Ligi altıncı hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı TED Ankara Kolejliler’e 69-78 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Ligi altıncı hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı TED Ankara Kolejliler'e 69-78 mağlup oldu.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu


Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz, Gürkan Demir


KBB Kağıtspor: Jvon Joseph MC Cormck 18, Faik Can Nurkan, Sertay Gürsu 12, Mert Ulutaş 11, Mehmet Oğuzhan Kızıl 13, Eren Beyaz 6, Bora Hun Paçun 2, Sertan İbrahim Sarı 6, Hakan Şanlı 1


Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu


TED Ankara Kolejliler: Joel Njonjo James 5, Doğukan Şanlı 3, Kevin Kaspar 9, Arda Korkmaz 7, Barış Levent Ünlü 3, Atakan Akçam 11, Deniz Çelen 12, Gökhan Edge Demirli 7, Keshun Deion Sherrill 21


Başantrenör: Emrah Benli


1. Periyot: 19-18 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)


Devre: 31-36 (TED Ankara Kolejliler lehine)


3. Periyot: 48-57 (TED Ankara Kolejliler lehine)

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