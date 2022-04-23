TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 - Mersin BŞB: 65

Türkiye Basketbol Ligi 28.
hafta karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmadan 70-65 ayrılarak Play-Off iddiasını sürdürdü.
Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Önder Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör, Yiğit Emre Şimşek
KBB Kağıtspor: Corin Darius Henry 9, Faik Can Nurkan, Cihan Amasyalı 2, İbrahim Yıldırım 11, Mert Ulutaş 14, Brady Wiliam Skeens 12, Mehmet Oğuzhan Kızıl 11, Sertan İbrahim Sarı 11
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Mersin BŞB: Chauncey Levant Collins 10, Erkin Şenel 2, Jamelle Wiliam Hagins 12, Baran Deniz Can Çevik, Polat Kaya, Uğur Can Aksoy 2, Atakan Erdek, Ali Tuncer 2, Alp Karahan 12, Gökhan Yazıcıoğlu 17, Barış Çağan Özkan 8
Başantrenör: Okan Çevik
1. Periyot: 18-18
Devre: 33-34 (Mersin BŞB lehine)
3. Periyot: 49-48 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)