TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 68

Türkiye Basketbol Ligi 28.
hafta erteleme karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 75-68 mağlup etti.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah Koputan, Kerem Yılmaz
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz 5, Kerem Bulat 3, Burak Can Dilmaç 5, Can Altıntığ 7, Mert Ulutaş 6, Horace Gilbert Spencer 21, Bora Hun Paçun 2, Sertan İbrahim Sarı 10, Hakan Şanlı 3, Keshun Deion Sherrill 13
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Manisa Büyükşehir Belediye Spor: Marcus Anthony Hall 17, Tolga Kaan Birer 2, Eren Ocaktürk 11, Ramazan Tekin 2, Gökhan Aydın 10, Alican Güney, Umut Geçen 5, Recep Doğrusöz 8, Jabarie Wayne Anthony Hinds 13
Başantrenör: Ceyhun Cabadak
1. Periyot: 20-22 (Manisa BŞB Spor lehine)
Devre: 39-32 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 64-54 (Kocaeli BŞB lehine)