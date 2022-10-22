TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98

Türkiye Basketbol Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Yılyak Samsunspor Basketbol’u ağırladı.
Türkiye Basketbol Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Yılyak Samsunspor Basketbol'u ağırladı. Maçı 75-98 konuk ekip kazandı.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam, Mesut Öztürk, Burak Erkan
KBB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard 21, Desure Tyrone Buie 23, Cihan Amasyalı 4, Özgür Şahin, Yalım Olcay 11, Eren Özen, Mert Ulutaş 10, Mete Tekçevik, Eren Beyaz 6
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Yılyak Samsunspor Basketbol: Marguis Jurell Wright 22, Temel Berkcan Keskindemir, Doğukan Şanlı 6, Ege Eskinazi 5, Abdoulaye Gueye 15, Muhammet Engin Kalkan 2, Mert Ali Sert 10, Atakan Erdek 2, Alihan Deniz Genç 16, Ege Yaşar 2, Mustafa Erdoğan 4, Göktuğ Baş 14
Başantrenör: İlker Salman
1. Periyot: 23-19 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 42-45 (Samsunspor lehine)
3. Periyot: 60-74 (Samsunspor lehine)