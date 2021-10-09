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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 78 - Akhisar Belediye Basketbol: 70

Türkiye Basketbol Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Akhisar Belediye Basketbol’u 78-70 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Akhisar Belediye Basketbol'u 78-70 mağlup etti.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu


Hakemler: Turgut Işık, Alper Elçikoca, Çağlar Özkan


KBB Kağıtspor: Jvon Joseph MC Cormck 21, Faik Can Nurkan 3, Cihan Amasyalı, Sertay Gürsu 13, Eren Özen, Mert Ulutaş 9, Mehmet Oğuzhan Kızıl 4, Eren Beyaz 4, Bora Hun Paçun 6, Sertan İbrahim Sarı 9, Hakan Şanlı 9


Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu


Akhisar Belediye Basketbol: Yiğit Özkan 11 , Berkay Kansu 3, James Michael Gavin 16, Ömer Sancaklı 9, Eren Ocaktürk 3, Hamit Semaver 12, Logan Shane Routt 9, Yavuz Koca 8


Başantrenör: Levent Demirci


1. Periyot: 19-10 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)


Devre: 43-30 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)


3. Periyot: 60-49 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

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