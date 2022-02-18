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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

Türkiye Basketbol Ligi 20.

hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Finalspor'u 80-77 mağlup etti.




Salon: İzmit Atatürk


Hakemler: İbrahim Altıntaş, Göksun Öz, Niyazi Yasin Kahraman


Kocaeli BŞB Kağıtspor: Corin Darius Henry 25, Faik Can Nurkan, Cihan Amasyalı, İbrahim Yıldırım 12, Mert Ulutaş 5, Brady Williams Skeens 22, Mehmet Oğuzhan Kızıl 10, Eren Beyaz 6, Sertan İbrahim Sarı


Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu


Finalspor: Sabahattin Can Göndür 10, Terrell Jamal Gomez 34, Marvin Hilton Jefferson 20, Ömer Faruk Ermat, Gurur Baybora 1, Onur Sonsırma 4, Salih Uğraşan, Alparslan Uruk 6, Aydın Şirin, Adnan Hepgür 2


Başantrenör: Berat Gök


1. Periyot: 11-18 (Finalspor lehine)


Devre: 35-26 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)


3. Periyot: 60-57 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

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