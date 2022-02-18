TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

Türkiye Basketbol Ligi 20.
hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Finalspor'u 80-77 mağlup etti.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Göksun Öz, Niyazi Yasin Kahraman
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Corin Darius Henry 25, Faik Can Nurkan, Cihan Amasyalı, İbrahim Yıldırım 12, Mert Ulutaş 5, Brady Williams Skeens 22, Mehmet Oğuzhan Kızıl 10, Eren Beyaz 6, Sertan İbrahim Sarı
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Finalspor: Sabahattin Can Göndür 10, Terrell Jamal Gomez 34, Marvin Hilton Jefferson 20, Ömer Faruk Ermat, Gurur Baybora 1, Onur Sonsırma 4, Salih Uğraşan, Alparslan Uruk 6, Aydın Şirin, Adnan Hepgür 2
Başantrenör: Berat Gök
1. Periyot: 11-18 (Finalspor lehine)
Devre: 35-26 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 60-57 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)