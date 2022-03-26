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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Mamak Belediyesi: 77

Türkiye Basketbol Ligi 24.

hafta karşılaşmasında Mamak Belediyesi'ni ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmayı 80-77 kazandı.



Salon: Darıca Spor Salonu


Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ahmet Kemal Digilli, Alper Gökçebel


KBB Kağıtspor: Corin Darius Henry 20, Faik Can Nurkan, Cihan Amasyalı 5, İbrahim Yıldırım 5, Mert Ulutaş 8, Brady Wiliam Skeens 18, Mehmet Oğuzhan Kızıl 12, Eren Beyaz 10, Sertan İbrahim Sarı 2


Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu


Mamak Belediyesi Basketbol: Marlain Guy Veal 28, Kaan Sarıaslan 11, Mubashar Ahmed Ali 5, Faik Can Kaşıkçı, Ömer Sancaklı 3, Burak Selen 5, Utku Yücedağ 13, Melih Kapucu 8, Arda Berk Kaya 4, Recep Solak


Başantrenör: Murat Dikmen



1. Periyot: 20-27 (Mamak Belediyesi lehine)


Devre: 41-45 (Mamak Belediyesi lehine)


3. Periyot: 63-63 (Beraberlik)

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