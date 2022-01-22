TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 84 - Fethiye Belediyspor: 72

Türkiye Basketbol Ligi 16.
hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Fethiye Belediyespor'u 84-72 mağlup etti
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Orkun Yurttaş, Yiğit Emre Şimşek
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Beray Taşer, Jvon Joseph MC Cormick 30, Faik Can Nurkan, Cihan Amasyalı, İbrahim Yıldırım 12, Eren Özen, Mert Ulutaş 3, Brady William Skeens 18, Mehmet Oğuzhan Kızıl 8, Onur Can Keskin, Eren Beyaz, Sertan İbrahim Sarı 13
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Fethiye Belediyespor: Antino Alverazes Jackson JR 24, Kamer Muhammed Bayraktar, Genco Ozan Dilik 15, Muhammet Engin Kalkan 11, Ahmet İlker Tunalı 4, Ogün Sevinç 2, Murat Erensoy 10, Bora Hun Paçun 6
Başantrenör: Alkım Ay
1. Periyot: 23-17 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 43-31 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 62-54 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)