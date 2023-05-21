TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 85 - Haremspor: 106

Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu 30.
hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Haremspor'a 106-85 mağlup oldu.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Turgut Işık, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Hakan Şanlı 2, Desure Tyrone Buie 8, Burak Can Dilmaç 3, Cihan Amasyalı 5, İbrahim Yıldırım, Eren Özen 6, Mert Ulutaş 11, Murat Erensoy 16, Mete Tekçevik 12, Onur Can Keskin, Eren Beyaz 22
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Harem: Donte Jaquan Clark 14, Tuğberk Gedikli 12, Ali Yüceoral, Utku Saraloğlu 9, Berkan Aksu 4, Onur Sonsırma, Cem Efe Yüksel 3, Gökhan Karabıyık 2, İzzet Türkyılmaz 15, Buğra Ertaş 1, Alican Güney 9, Gligorije Rakocevic 37
Başantrenör: Adem Ören
1. Periyot: 23-20 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 44-45 (Haremspor lehine)
3. Periyot: 69-74 (Haremspor lehine)