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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 94 - Balıkesir BŞB: 100

Türkiye Basketbol Ligi 19.

hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a 100-94 mağlup etti.



Salon: İzmit Atatürk


Hakemler: Önder Yılmaz, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi


Kocaeli BŞB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard 16, Hakan Şanlı 16, Desure Tryone Buie 16, Burak Can Dilmaç 15, Cihan Amasyalı 5, İbrahim Yıldırım 17, Mert Ulutaş 2, Murat Erensoy 2, Mete Tekçevik, Eren Beyaz 5


Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Mustafa Kürşad Özdemir, Emir Oflaz, Merthan Mutlu 8, Berke Aygündüz 18, Atakan Erdek 11, Berkay Büyükbayrak, Kahlil Quinton Dukes 31, Bora Can Işık 17, Sercan Ergin 4, Ali Işık 11


Başantrenör: Fahri Güler


1. Periyot: 24-29 (Balıkesir BŞB lehine)


Devre: 54-60 (Balıkesir BŞB lehine)


3. Periyot: 66-79 (Balıkesir BŞB lehine)

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