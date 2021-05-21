TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor:76 - Semt 77 Yalovaspor:73

Türkiye Basketbol Ligi play-off karşılaşması ikinci maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, evinde karşılaştığı Semt 77 Yalovaspor’u 76-73 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.
Türkiye Basketbol Ligi play-off karşılaşması ikinci maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, evinde karşılaştığı Semt 77 Yalovaspor'u 76-73 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Zafer Yılmaz, Turgut Işık, Ozan Gönen
KBB Kağıtspor: Can Altıntığ 26, Mert Ulutaş 7, Horace Gilbert Spencer 8, Sertan İbrahim Sarı 10, Keshun Deion Sherrill 23, Burak Şaşmaz, Burak Can Dilmaç, Bora Hun Paçun, Hakan Şanli 2
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Semt 77 Yalovaspor: Lamont Da Sean Jons 21, Ali Berkan Özçiftçi 6, Şahin Ekmen 16, Yancy Deringer Gates 8, Ali Işık 3, İsmail Kerem Gülmez 2, Hüseyin Akın Kandemir 4, Melih Kapucu 2, Tuna Han Dikmen 8, Sercan Topçu 3
Başantrenör: Halit Recep Hakan Yavuz
1. Periyot: 26-18(Semt 77 Yalovaspor lehine)
Devre: 41-32 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
3. Periyot: 56-52 (Semt 77 Yalovaspor lehine)