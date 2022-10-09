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TBL: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 71 - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 98

Türkiye Basketbol Ligi açılış haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 71-98 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Ligi açılış haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 71-98 mağlup oldu.



Salon: İzmit Atatürk


Hakemler: Kerem Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör, Ahmet Kemal Digilli


Kocaeli BB Kağıtspor: Nicolas Ryan Banyard 24, Beray Taşer, Desure Tryone Buie 11, Cihan Amasyalı 8, Özgür Şahin 5, Yalım Olcay 2, Eren Özen, Mert Ulutaş 7, Murat Erensoy 4, Mete Tekçevik 2, Onur Can Keskin, Eren Beyaz 8


Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu


Mersin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Oğuzhan Kızıl 12, Eray Akyüz 9, Kerem Aydan Özel 7, Oğulcan Baykan 20, Berkay Genç 12, Koray Uzunhasan 2, Recep Doğrusöz 4, Tobin Bernard Carberry 20, Alp Karahan 3, Aaron Eugene Jones 9


Başantrenör: Semih Soğuksu


1. Periyot: 20-24 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)


Devre: 36-46 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)


3. Periyot: 51-71 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)

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