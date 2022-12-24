TBL: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 73 - Fenerbahçe Koleji: 64

Türkiye Basketbol Ligi 12.
hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor konuk ettiği Fenerbahçe Koleji'ni 73-64 mağlup etti.
Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Uğur Özen, Ahmet Taner İbin, Hakan Gerey
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard 18, Hakan Şanlı 5, Desure Tyrone Buie 11, Burak Can Dilmaç, Cihan Amasyalı 3, İbrahim Yıldırım 13, Mert Ulutaş 7, Murat Erensoy 6, Mete Tekçevik 2, Eren Beyaz 8
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Fenerbahçe Koleji DS Energy: Mapreon Jackson 9, Emre Emre Keleşoğlu, Ekrem Sancaklı 15, İsmet Baran Avşar 3, Berkay Bayar 4, Ahmet Can Duran 6, D Shawn Schaptz 18, İsmail Karabilen, Burak Gözeneli 9
Başantrenör: Ertuğ Tuzcukaya
1. Periyot: 14-7 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
İlk Yarı: 37-38 (Fenerbahçe Koleji lehine)
3.Periyot: 60-49 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)