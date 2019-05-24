Tehdit oluşturan harabe yapı yıkıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturduğu belirlenen harabe bina yıkıldı.

İzmit Belediyesi, çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturan yapılarda inceleme başlatıyor. Bu kapsamda Kadıköy Mahallesi'nde harabe bir yapının ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında yıkılmasına karar verildi. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çevre ve insan sağlığını tehdit eden 4 katlı bina için Belediye Encümeni'nde yıkım kararı alındı. Belediye Encümen'in aldığı karar doğrultusunda söz konusu yapının yıkımı Yapı Kontrol ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.