Tehlike arz eden ağaca müdahale edildi

İzmit Belediyesi ekipleri, Akarca Mahallesi'nde tehlike arz eden ağacın kesimini gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akarca Mahallesi Fatma Seher Hanım Caddesi'nde bulunan ve eğik durumda olduğu için vatandaşlar için tehlike arz eden ağaca müdahale etti. Akarca Mahallesi Fatma Seher Hanım Caddesi 1. Ada yöneticisi Orman İşletme Müdürlüğü'nden ağacın tehlikeli olması sebebiyle kesim raporu aldı. Ada yöneticisi ve mahalle muhtarının talebi üzerine harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilme riski bulunan ağacın kesimini gerçekleştirdi.