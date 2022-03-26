Kartepe Zirvesi'nde ‘Kırsal Kalkınma ve Şehirler' alanında Türkiye'nin geleceği konuşuldu. Panelde, köydeki küçük çiftçinin desteklenmesi ile kırsal alanın kalkınma hedefleri konusuna değinildi. Kars Peyniri Projesi Yöneticisi İlhan Koçulu, "Paranız varsa yakın zamanda gıda almayacaksınız diyorum ve iddia ediyorum. Tek çözüm ülkemizin topraklarını işleyebilmek" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan Kartepe Zirvesi dolu dolu geçiyor. Uluslararası anlamda da büyük ilgi gören zirvede ‘Kırsal Kalkınma ve Şehirler' konusu ele alındı. Cemre Hareketi Kurucu Ortağı Prof. Dr. Meltem Onay'ın yönettiği oturuma Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, Kars Peyniri Projesi Yöneticisi İlhan Koçulu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubu katıldı.

"Kırsal kesime pozitif ayrımcılık uygulanmalı"

Türkiye'nin kalkınma ve şehirlere yönelik stratejisini anlatan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, “Tarımı benimseyebilecek bir genç nüfusumuz var mı? Bu konuda pek de umutlu değiliz. Gençleri kırsalda ne yaparsak tutabiliriz. Bunu konuşmalıyız. Türkiye şunu biliyor ki, kırsal nüfusu sadece tarımsal üretim çerçevesinde tutamayız. Gençlerin kırsalda refah göstergelerine ulaşabilmesi gerekiyor. İklim değişikliği hep kentsel yaşam üzerinde gidiyor. Ancak kırsal alanı hem üretim hem geçim hem de yaşam alanında çok fazla etkiliyor. Kırsal alanda kalkınma hedeflerine ulaşmamız lazım. Kırsal kesime pozitif ayrımcılık uygulanmalı. Hali hazırdaki kırsal nüfusla direnç yaratamayız. Kır kenti beslemeye çalışıyor, peki kent karşılık olarak ne yapacak? Kırsaldaki yatırımları arttırmalı” dedi.

"Köydeki küçük çiftçiyi destekleyin"

Her yerde karbon ayak izlerinin olduğunu ve bunun oluşma sebepleri konusunda bilgiler veren Kars Peyniri Projesi Yöneticisi İlhan Koçulu, “Küresel gıda politikaları dışında, küçük çiftçiyi ülkenin tüm tarım potansiyellerini harekete geçirebilecek adımlar konusunda ağır hareket ediyorlar. Paranız varsa yakın zamanda gıda almayacaksınız diyorum ve iddia ediyorum. Tek çözüm ülkemizin topraklarını işleyebilmek. Bunun yolu da büyük hareketlerle olmuyor. Köydeki küçük çiftçiyi destekleyin, pazara ulaşımına destek verin. Böylelikle bu ülke gıda sorununu çözsün. Ambarı boş olanın boynu büküktür. Her yıl biyo çeşitliliğimiz azalıyor. Biyo-sistem üzerinde kullanılan kimyasallar toprakların asit seviyesini yükseltiyor bu sebeple topraklar tarım için kullanılamıyor. Biz kimya kullanmıyoruz, hayvan gübresi kullanıyoruz. Biz özel olarak böyle bir adım attık. İlk başta göç ekonomik gözükür ancak hepsi bu değildir. Köylüler sosyalleşemiyor. Bu büyük bir sorun. Pembe bir dünya çizmek istemem ancak şu mümkündür; toprağa saygılı davranırsak geriye dönmeye başlar ve kaybettiklerimizi kazanmaya başlarız” dedi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül ise, insanları mutlu hale getirebilecek bir yönetim anlayışı uygulanabileceğini söyledi.