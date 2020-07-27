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Tekne faciasından kurtulan 8 yaşındaki Veysel 3 yıl süren yaşam savaşına yenik düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2017 yılında tekne ile açıldığı derin sularda boğulmaktan son anda kurtarılan 8 yaşındaki Veysel, 3 yıl süren yaşam savaşına yenik düştü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2017 yılında tekne ile açıldığı derin sularda boğulmaktan son anda kurtarılan 8 yaşındaki Veysel, 3 yıl süren yaşam savaşına yenik düştü. Küçük Veysel'den geriye, annesinin oğlunun babası ile aynı kaderi yaşamaması için yardım istediği görüntüler kaldı.



Olay, 16 Temmuz 2017 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sekapark açıklarında meydana geldi. Şerafettin Büyükyaşar (33), oğlu Veysel Büyükyaşar (5) ve arkadaşları Emre Kırlangıç (27), Hakan Uzel (35) ve 7 yaşındaki Sedat Uzel balık tutmak için tekne kiralayarak denize açıldı. Denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne su alarak batınca teknedekiler denize düştü. 4 kişinin sağ kurtarıldığı olayda Emre Kırlangıç ve Şerafettin Büyükyaşar yaşamlarını yitirdi. Şerafettin Büyükyaşar'ın oğlu Veysel ise hayata döndürüldü. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen 8 yaşındaki Veysel, 3 yıldır bitkisel hayatta yaşama tutunmaya çalışıyordu.



3 yıl süren yaşam savaşına yenik düştü


Şerafettin Büyükyaşar ile Müjde Büyükyaşar çiftinin 2 çocuğundan biri olan minik Veysel Büyükyaşar yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini son olarak Gebze'de tedavi gördüğü hastanede kaybetti. Veysel'in vefatı ailesini, akrabalarını üzüntüye boğdu. Küçük Veysel'den geriye ise 3 yıl önce, annesi Müjde Yalşar'ın yanı başında oğlu için yardım istediği fotoğraf ve görüntüleri kaldı. Küçük Veysel'in tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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